مديرية أمن الكفرة تقيم جمعا صباحيا وتصدر قرارا بتكريم عدد من منتسبيها 

أقامت مديرية أمن الكفرة صباح اليوم جمعا صباحيا لمنتسبيها بحضور مدير الأمن العقيد خالد حيار، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية.

وتم خلال الجمع تكريم المتميزين من منتسبي تحريات مركز شرطة المدينة، وتقديم درع من قبل ضباط صف وأفراد المديرية لمدير الأمن نظير الإنجازات التي تحققت بالمديرية منذ توليه لمهامه.

من جهته وفي إطار رفع الروح المعنوية لمنتسبي المديرية أصدر مدير الأمن قرارا يقضي بتكريم عدد من منتسبي قسم النجدة وقسم المرور والشؤون الأمنية بحي الشورى وذلك خلال الجمع الشهري القادم.

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