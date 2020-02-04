الثني يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية القابضة للطيران

اجتمع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية القابضة للطيران عز الدين المشنون.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل التي تواجه شركات الخطوط الجوية، وكيفية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية.

وبحث الاجتماع آليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة لرحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة خلال الفترة الماضية.

كما استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي عضو مجلس النواب عن العزيزية علي اكشير. وناقش الاجتماع احتياجات بلدية العزيزية، وخلص إلى الاتفاق على وضع آلية لتخصيص مبالغ مالية لحل المختنقات التي تعاني منها البلدية، خصوصا بعد صدور قرار من مجلس النواب بإعلانها منطقة منكوبة.

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