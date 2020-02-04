مستشفى صبراتة التعليمي يتسلّم شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية‎

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الى مستشفى صبراتة التعليمي شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية تضمنت جهاز أشعة X-RAY مزود بتقنيات حديثة مع طابعة أفلام.

وشملت الشحنة التي تسلمها المستشفى جهاز أشعة X-RAY متنقل ومعدات جراحية متكاملة خاصة بإجراء عمليات النساء والولادة ومعدات جراحية متكاملة خاصة بإجراء العمليات الكبرى والعمليات الصغرى.

كما تضمنت الشحنة أيضًا أجهزة تخدير وخزان أكسجين طبي ومعدات خاصة بأقسام الإيواء وإنارات متنقلة خاصة بإجراء العمليات الجراحية.

وذكر المكتب الاعلامي بالوزارة أن الإمدادات الطبية تصل تباعًا إلى مختلف المستشفيات العامة والتخصصية تنفيذًا لخطة وزارة الصحة لدعم الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام