ندوة علمية ببلدية اجخرة حول الوقود الحيوي

اقيمت بمقر المجلس التسييري لبلدية إجخرة ندوة علمية بعنوان (الوقود الحيوي كداعم لإعادة الأعمار وبرامج التنمية المستدامة في ليبيا)

وحضر الندوة رئيس واعضاء المجلس التسييري وعضو المجلس التسييري لبلدية اوجلة وبعض اعضاء هيئة التدريس من كلية تقنيات الطاقة اجخرة ومن هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة قاريونس فرع الواحات بجالو وعدد من النشطاء والمهتمين بالجانب الزراعي داخل البلدية و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية .

وتناولت الندوة عرض ومناقشة مشروع انتاج الوقود الحيوي عبر زراعة شجرة “الجاتروفا” التي تعد من اجود مصار الوقود الحيوي .

وقدم الدكتور صالح ابوبصير الذي ادار هذه الندوة شرحا مفصلا حول اهمية هذا المشروع حيث اوضح أن هذا المشروع االتنموي سيقوم على طول الخط الصحراوي الرابط بين مدينتي الجغبوب وغدامس مروراً بمناطق الواحات.

واعتبر الدكتور ابوبصير بأن الوقود الحيوي سيكون البديل للنفط حيث سيوطن المشروع عدد كبير من السكان وتتخلله المزارع والطرق وغيرها وتعد الطاقة الناتجة من هذا المشروع بديلة للطاقة النفطية.