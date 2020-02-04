يونيسف”: الحرب تُهدد عشرات الألوف من أطفال ليبيا

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، إن استمرار القتال في ليبيا يجعل عشرات الألوف من الأطفال معرضين للخطر.

وقال ممثل المنظمة في ليبيا عبدالرحمن غندور، إن آلاف الأطفال بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون ما يزالون يقعون ضحايا للعنف في الحرب الدائرة في البلاد، وأن هناك أيضا 60 ألفا من الأطفال المهاجرين واللاجئين أغلبهم في مراكز الإيواء يتعرضون للاستغلال وإساءة المعاملة من قبل المهربين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن القتال في ليبيا أدى إلى نزوح أكثر من 150 ألف شخص تسعة آلاف منهم في عمر الطفولة.

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