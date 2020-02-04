تجدد الاشتباكات بـ3 محاور في طرابلس

أكد مصدر لقناة “218”، اليوم الثلاثاء، تجدد القصف المدفعي في محاور القتال بالهيرة والساعدية والرملة، حيث تدور الاشتباكات بهذه المحاور من حين لآخر منذ صباح اليوم وحتى ساعات المساء،.

وأشار المصدر إلى أن أصوات الانفجارات تسمع بمختلف مناطق ورشفانة.

وأكد الجيش الوطني مرارا التزامه بالهدنة لكنه يشدد على أنه سيرد على أي خروقات ترتكبها المجموعات المسلحة ضد وحدات الجيش المتمركزة بمواقعها في طرابلس.

وقال في وقت سابق إن المجموعات المسلحة تستخدم المدفعية والهاون بمناطق في طرابلس.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الجيش يرد يوميا على تجاوزات الجماعات المسلحة.

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