إقبال من المرتزقة على السفر لطرابلس..وارتفاع قتلاهم إلى 80

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

04 February, 2020

أفاد المرصد السوري، بأن أعداد المرتزقة السوريين المتقدمين للسفر إلى طرابلس تخطت المطالب التركية، مؤكداً أن أعداد قتلاهم في معارك طرابلس ضد الجيش الليبي في تزايد.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن: “تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصل دفعات جديدة من “المرتزقة” إلى هناك، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” حتى الآن إلى نحو 4700 “مرتزق”.

وتابع: “عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1800 مجند، ومع ارتفاع أعداد المتطوعين وتخطيها للرقم المطلوب من قبل تركيا “6000” شخص إلا أن عمليات التجنيد سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية والمتطوعين هم من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”، وذلك بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا هؤلاء للوقوف في وجه قوات النظام التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب”

وأكد عبد الرحمن، أن المرصد السوري وثّق مزيداً من القتلى من مرتزقة أردوغان بمعارك طرابلس، ليرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 80 عنصر من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”،

وأوضح مدير المرصد، نقلا عن مصادر، أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات في محاور صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، مضيفا أنه يتم إسعاف الجرحى والقتلى في 3 نقاط طبية، مصحة المشتل، ومصحة قدور، ومصحة غوط الشعال، منوها إلى أن 64 مقاتلا من ضمن الذين توجهوا إلى ليبيا، باتوا في أوروبا الآن.