أردوغان يناقش مع بوتين حادثة القصف على الجيش التركي في إدلب

أعلنت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، حادثة قصف الجيش التركي في إدلب السورية، وكذلك الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية.

أنقرة – سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن إدارة الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء: “خلال محادثات هاتفية مع فلاديمير بوتين، قال رئيسنا إن هجوم نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد على القوات العسكرية التركية المرسلة إلى المنطقة لمنع النزاعات في إدلب يمثل ضربة لجهود حفظ السلام المشتركة في سوريا. وشدد الرئيس على أن تركيا ستستمر بشتى الطرق في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات”.

وأضاف البيان: “كما ناقش الرئيسان العلاقات الثنائية والوضع في لبيا”.