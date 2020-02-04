غوتيريس: الهدنة تنتهك بشكل كبير في ليبيا ولا يوجد احترام لحظر الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أن الهدنة تنتهك بشكل كبير في ليبيا، وأنه لا يوجد احترام للحظر المفروض على الأسلحة إلى هناك، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص، واصفا ما يحدث في ليبيا بأنه “فضيحة”.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن هناك خرقا للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي بين أطراف القتال في ليبيا، معربا عن أسفه لعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بحظر توريد الأسلحة إلى هناك.

وعبر غوتيريس، عن أمله في أن تتواصل المحادثات بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي بدأت أعمالها أمس الإثنين بقصر الأمم المتحدة في جنيف، وأن تفضي إلى ترسيخ وقف إطلاق النار.

وتابع غوتيريس حديث قائلا: أن “هناك خرقا متكررا للهدنة المعلنة في ليبيا. أشعر بالإحباط الشديد إزاء ما يحدث في ليبيا وأعتقد أن ما يحدث فضيحة”، موضحا أن عددا من البلدان تعهد في برلين بعدم إرسال أسلحة إلى ليبيا، لكن حظر الأسلحة ينتهك.

وعقد الأمين العام مؤتمره صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف عقب محادثات المسار العسكري الثاني من المسارات الثلاثة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

ويعد المسار الثاني هو مسار عسكري وأمني، يطلق عليه أيضا مسار (اللجنة العسكرية الليبية 5+5)، لأنه يتضمن خمسة ضباط رفيعي المستوى من حكومة الوفاق الوطني و5 ضباط من قبل القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقال الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا غسان سلامة، عقب الجلسة الأولى للجنة 5+5 في جنيف، إن مسؤولين رفيعي المستوى من طرفي الصراع قد وافقوا على الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار ليحل محل هدنة غير مؤكدة.

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