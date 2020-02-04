بعد توقف لـ9 سنوات.. مركز صحي البركت يعود للعمل

سلّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مركز البركت الصحي في مدينة غات إلى البلدية، بعد ترميمه بشكل كامل بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

ووفق بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، فقد حضر حفل التسليم أكثر من 200 شخص، حيث أشار أعضاء المجلس البلدي وممثلو المركز الصحي والمجلس الاجتماعي وممثل عن الهلال الأحمر، إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحسين الخدمات الصحية بمدينة غات.

يشار إلى أن مركز البركت الصحي توقف عن العمل بشكل كامل منذ عام 2011، بسبب تعرضه لأضرار جسيمة بسبب النزاع بجنوب غرب المنطقة، لكن الآن سيتمكن المركز من توفير الخدمات الصحية كل شهر لحوالي 2000 شخص مقيم بالمدينة والمناطق المحيطة بها.

وذكرت البعثة أن هذه المبادرة جزء من برنامج “الانتعاش والاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا” الذي يموله الاتحاد الأوروبي، من خلال صندوق الطوارئ الاستئماني لأفريقيا – نافذة شمال إفريقيا، ويتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والبلديات، ويونيسيف والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية وبناء القدرة على الانتعاش بين الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك المهاجرون واللاجئون والنازحون والعائدون إلى الوطن والمجتمعات المضيفة.

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