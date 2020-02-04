استمرار عمليات الفحص الحراري بمنفذ ميناء الخمس البحري

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عمران اوليطي استمرار عمليات الفحص الحراري بالمنفذ.

اوليطي قال إن فرق الحجر الصحي بالمنفذ قامت اليوم الثلاثاء بإجراء فحص حراري لطاقم سفينة قادمة من أسبانيا مرورا بجيبوتي إلى ليبيا وأن نتائج الفحص أوضحت عدم الاشتباه بأي أعراض لأمراض تنفسية.

وأعلنت السلطات الصينية، الإثنين، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 425 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 64 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في سائر أنحاء العالم إلى ما لا يقل عن 20155 مصابا.

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