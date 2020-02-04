غوتيريس: لم نر أي احترام للحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن هناك خرقا متكررا للهدنة المعلنة في ليبيا، مضيفا: “أشعر بالإحباط الشديد إزاء ما يحدث في ليبيا وأعتقد أن ما يحدث فضيحة، هناك عددا من البلدان تعهدت في برلين بعدم إرسال أسلحة إلى ليبيا، لكن حظر الأسلحة يتم انتهاكه بشكل متكرر».

وتابع غوتيريس، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء : “لم نر أي احترام للحظر المفروض على الأسلحة» إلى هناك، رغم قرارات مجلس الأمن الدولي، والتي تنتهك قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به”، وفق قوله

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، ، عن أمله بأن تتواصل المحادثات بين أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) التي بدأت أعمالها، الإثنين، في جنيف، وأن تفضي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده خلال العام المقبل لكسر الحلقة المفرغة من المعاناة والصراع” ولجلب موجة من الدبلوماسية من أجل السلام”.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في نهاية هذا الأسبوع في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

وقال: “الاتحاد الأفريقي هو أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للأمم المتحدة”، معربا عن تطلعه إلى مناقشة جهود القارة الأفريقية لإسكات الأسلحة”.