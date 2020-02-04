دي مايو ونظيره اليوناني يؤكدان رفضهما لمذكرة التفاهم البحرية بين تركيا والوفاق

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في العاصمة الإيطالية روما، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع داخل الأراضي الليبية.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي، ونظيره اليوناني، رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق، وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القاري بين أنقرة وطرابلس.

وأكد الوزيران، أن الاتفاقية البحرية غير مقبولة، كونها تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، وأنها لا تترتب عنها تداعيات قانونية على أطراف ثالثة.

وفي ختام اللقاء، توافق الوزيرين على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار، مُجددين الرغبة في إطلاق مفاوضات سريعة للتوصل لاتفاق ثنائي يهدف لتحديد المناطق البحرية بين الدولتين.

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