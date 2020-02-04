مكافحة الأمراض : لا إصابات بـكورونا بين أفراد الجالية الليبية في الصين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن السفارة الليبية بالصين أكدت عدم إصابة أي من أفراد الجالية الليبية هناك بفيروس كورونا المستجد.

النجار أوضح أن هناك مكاتب للرقابة الصحية في جميع منافذ الدولة لمتابعة حالة الركاب القادمين من الخارج، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بهدف التأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروس، منوها بأنه لم تسجل أي حالات في الداخل.

ولفت إلى نقل ثلاثة طلاب ليبيين من مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر خلال الأيام الماضية، وقد وضعوا تحت الحجر الصحي هناك لمدة أسبوعين.

وأشار إلى تسجيل حالات إصابة بالفيروس في 25 دولة حتى الآن، متابعا “نعمل بأقصى سرعة من أجل تجهيز غرف للعزل في المستشفيات الموجودة بالمدن التي بها منافذ نشطة من أجل العائدين من الخارج.

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