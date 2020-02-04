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افحيمة: هذه أسباب وضع البرلمان شروط للمشاركة في جنيف

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أرجع عضو مجلس النواب صالح افحيمه، الشروط التي وضعها مجلس النواب للمشاركة في حوار جنيف، إلى ما وصفه بـ “الغموض” الذي يكتنف خطوات المبعوث الأممي نحو جنيف، قائلا: “في اعتقادي أنه لو قدم سلامة تصور واضح لما ستكون عليه لقاءات جنيف لما اضطر مجلس النواب لوضع هذه الشروط التي قد يراها المتساهلين والمفرطين أنها شروط تعجيزية، في حين أننا إذا ما أمعنّا النظر فيها قليلا، سنجدها حق أصيل من حقوق الليبيين على ممثليه”

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، تساءل افحيمة: “الشرط المتعلق بضرورة أن  يصدر عن البعثة كتابا رسميا يوضح بدقة كافة المهام التي ستوكل للجنة، هل يمكن القول بأن هذا الأمر ليس من حق مجلس النواب ؟

وتابع: “أيضا الشرط المتعلق بضرورة معرفة آلية عمل اللجنة و آلية اتخاذ القرارات فيها و مدة عملها..هل هذا الشرط شرط تعجيزي؟ و هل يمكن القول بأنه ليس من حق مجلس النواب أن يكون له علم بهذه الأمور قبل أن يقرر المشاركة من عدمها ؟”

وقال افحيمة: “إن البعثة لها سوابق كثيره في استغلال القرارات الفضفاضة التي تصدر عن مجلس النواب في تشكيل لجان الحوار السابقة”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كل الإداريين الذين انسحبوا من ما يسمى البرلمان الوهمي الذي فرض. على الشعب اللببي – واندمجوا مع عملية الحكم البلدي والذي يفرض الواقع في الادارات الخارجية الدوبلوماسية او الداخلية الامنية المختصة بالعمال التنفيذية التي اوجلت – بسبب غطرسة ما يسمى البرلمان –
    كل الذين انسحبوا منه – يعتبرون أشخاص وطنيين – لانهم يتعاملون مع الشعب الليبي واحتياجاته – وقاموا بأعمال إصلاحات لمؤسسات الدولة لن يستطيعوا القيام بها اذا لم ينسحبوا من البرلمان الفاشل – الذي يستنزف المال والوقت- لمصالح شخصية –
    وهولاء الأشخاص الذين انسحبوا نهاءيا من ما يسمى البرلمان –
    – صرحوا بأنفسهم – ان أغلبية البرلمان عبارة عن تجار عملةً وتجارات خاصة بهم باموال الدولة واستغلال كل هذا الحراك – ومحاولة ادخال الآخرين في شءون الدولة الخاصة – وحتى تفاصيلها الامنية –
    وصرح احد المنسحبين من البرلمان بعد النقاش العقيم معهم في اجتماع سابق –
    بأنهم عبارة عن تجار ويستغلون المناصب السياسية – للحصول على التسهيلات المالية والقروض – وتصاريح الموانيء وحتى الطيران اللببي الذي يعتبر موسسة من موسسات الدولة – وكل ليبي له الحق في استخدامه –
    حتى تصريح ضرب الطيران المدني الذي صرح به حفتر – كان من تدابير البولمان – الذي يستغبي الشعب الليبي – ومعظمهم عملاء للإيطاليين والاتراك – وحتى أهليهم وقبائلهم تبرءوا منهم –
    فلا يمكن لاعضاء برلمان – وطني يحرم المواطن الليبي والفلاح الليبي والخريج الليبي والأستاذ الليبي والمنتج الليبي – من حقوقه المدنية – وحقه العام – ان يمون مختار من الشعب الليبي –
    يوجد أولياء أمور صرحوا بان ابناءهم لا يستطيعون العودة لبلادهم منذ سنوات بسبب استغلال الطيران واموال الشركة الطيران الليبي – في مصالح تافهة مثل تأشيرات لاعبين وجمهور وتجار – ..!!! وخاصة في هذا الوقت -وهذه الظروف –
    حتى اللجنة الرقابة الاداريةً حاولوا رشوتهم بالمال للوصول لماربهم – والهروب من الاختلاسات الاداريةً وملفات تزوير تلاحق العديد منهم والقابعين في مصر ودوّل الخليج وإفريقيا –
    فرحم الله من عرف قدر نفسه –

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