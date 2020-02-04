افحيمة: هذه أسباب وضع البرلمان شروط للمشاركة في جنيف

أرجع عضو مجلس النواب صالح افحيمه، الشروط التي وضعها مجلس النواب للمشاركة في حوار جنيف، إلى ما وصفه بـ “الغموض” الذي يكتنف خطوات المبعوث الأممي نحو جنيف، قائلا: “في اعتقادي أنه لو قدم سلامة تصور واضح لما ستكون عليه لقاءات جنيف لما اضطر مجلس النواب لوضع هذه الشروط التي قد يراها المتساهلين والمفرطين أنها شروط تعجيزية، في حين أننا إذا ما أمعنّا النظر فيها قليلا، سنجدها حق أصيل من حقوق الليبيين على ممثليه”

وفي منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، تساءل افحيمة: “الشرط المتعلق بضرورة أن يصدر عن البعثة كتابا رسميا يوضح بدقة كافة المهام التي ستوكل للجنة، هل يمكن القول بأن هذا الأمر ليس من حق مجلس النواب ؟

وتابع: “أيضا الشرط المتعلق بضرورة معرفة آلية عمل اللجنة و آلية اتخاذ القرارات فيها و مدة عملها..هل هذا الشرط شرط تعجيزي؟ و هل يمكن القول بأنه ليس من حق مجلس النواب أن يكون له علم بهذه الأمور قبل أن يقرر المشاركة من عدمها ؟”

وقال افحيمة: “إن البعثة لها سوابق كثيره في استغلال القرارات الفضفاضة التي تصدر عن مجلس النواب في تشكيل لجان الحوار السابقة”