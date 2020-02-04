مدير الشؤون الإدارية بمطار بنينا الدولي يُطالب بدعم عمل فريق الرقابة الصحية

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال)- طالب مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور، المواطنين بمد يد المساعدة وتشجيع الأطباء، وأطقم التمريض المتخصصين التابعين لمكتب الرقابة الصحية بالمطار على عملهم الإنساني، وكف ألسنتهم عنهم وعن الاستهزاء بهم.

وقال أسامة منصور: “إن من يقوم بهذه الإجراءات، هم أطباء وممرضين متخصصين وأكفّاء من مكتب الرقابة الصحية بالمطار، واستخدامهم لأجهزة ومعدات خاصة، بمعية بعض الأجهزة المكلفة بذلك”.

وأشار أسامة منصور إلى أنه في حال ملاحظة ارتفاع درجة حرارة أي مسافر، فإنه يتم استضافته في مكتب جانبي والاستفسار منه عن بعض الأمور، والتي من بينها الاستفسار عن الدول التي زارها قُبيل عودته إلى البلاد، وذلك من خلال الإطلاع على جواز سفره، وغيرها من الأسئلة التي إجابتها ربما تكون تشخيص للحالة.

وأضاف أسامة منصور : “بعد ذلك تتخذ الإجراءات اللازمة حسب تشخيص الحالة، صحيح أن الإمكانيات ضعيفة لا ترتقي لمصاف الدول المتقدمة، ولكن عزائم القائمين على الإجراءات، تدل بما لا يدع مجالا للشك في أنهم حريصون كل الحرص على سلامتنا جميعًا من هذه الآفة التي اجتاحت العالم بأسره”.

في سياق متصل، أجرى معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، في وقت سابق زيارة تفقدية إلى الحجر الصحي بمطار بنينا الدولي.

هذا واطلع معالي الوزير من القيمين على الحجر الصحي، على الإجراءات الوقائية المتخذة لمنع انتقال عدوى فيروس “كورونا” المستجد “ncov- 2019” ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بجمهورية الصين الشعبية، وبعض الدول الأخرى.

واطلع معالي وزير الصحة خلال جولته على الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدًا في الوقت ذاته بما يقومون به من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية الشاملة، وتفعيل جهاز القياس الحراري، وذلك بالتنسيق الكامل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مع تحميلهم كافة المسؤولية الطبية، لضمان سيّر العمل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة والصالح العام. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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