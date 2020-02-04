تحريات مركز شرطة رأس عبيدة ببنغازي يُلقي القبض على تشكيل عصابي

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال)- تمكن أعضاء تحريات بمركز شرطة رأس عبيدة ببنغازي، من القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة المركبات الآلية، وهواتف محمولة من مواطنين تحت تهديد بالسلاح.

هذا وجاءت هذه العملية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال السلب وسرقة بالإكراه، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية في المدينة.

وقامت وحدة تحريات بمركز شرطة رأس عبيدة، بتسييّر حملة أمنية لتحري عن مطلوبين في عدة قضايا سرقة بالإكراه، حيث أسفرت عقب إعداد كمين مُحكم لتشكيل عصابي، يمتهن سرقة المركبات الآلية، وهواتف محمولة من مواطنين تحت تهديد بالسلاح.

وهذا التشكيل العصابي مُكون من عدة أشخاص “ليبيين الجنسية”، برفقتهم شخص يحمل الجنسية السودانية، وهؤلاء الأشخاص مطلوبين في عدة قضايا سرقة بالإكراه لدى جهات أمنية، وبضبطهم وبالانتقال بهم للمركز، وعند الاستدلال معهم اعترفوا بعدة قضايا سرقة، واتخاذ ضدهم الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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