الوفاق تشترط انسحاب الجيش الليبي من مواقعه لكي تشارك في مؤتمر جنيف

حكومة الوفاق الوطني تشترط انسحاب قوات الجيش الوطني الليبي من مواقعه لكي تشارك في مؤتمر جنيف الدولي.
تعليقات
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هو مين المفروض ينسحب المليشيات الارهابية والسورية والداعشية ولا الجيش الوطنى صحيح اللى اختشوا ماتوا والحمد لله ان الجيش الوطنى حصل على مايريد وهو اثبات ان الحل العسكرى لتحرير ليبيا هى الخيار الوحيد مهما كانت التضحيات
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طيب مجلس النواب من حقه وضع مايريد من شروط لان الجيش الوطنى الذى كلفه بتحرير البلاد قادر على ذلك واستطاع بالفعل استنزاف قدرات المليشيات والتقدم نحول قلب العاصمة ولكن توقف القتال بضغوط دولية على اساس انه يمكن للجيش الوطنى دخول باقى المناطق دون قتال وبالرغم من ان الجيش يعلم ان الخوان لاعهد ولاامان فقد قبل ذلك ليقنع العالم ان الحل الوحيد هو الحل العسكرى فقط ولا يمكن التفاوض مع مليشيات ارهابية لا تريد اى استقرار واجراء انتخابات حرة يفقدوا فيها السلطة والمال ولهذا ليس امامهم الا الانتحار
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يا اهلا بالمعارك فالجيش الوطنى اعطى لكم قبلة الحياة من خلال وقف اطلاق النار فليس امامكم الا الانتحار فالجيش مستعد لتحرير ما تبقى من البلاد بعد ان حاول تحقيق تقليل ارقاقة الدماء لكن الحل الوحيد لتحرير طرابلس ومصراطة عسكرى وواهم من يتصور انه فى حماية اردوغان فهو ضيع بغباوته كل من دعمهم انظروا الى ادلب مليون مشرد على الحدود التركية والاف القتلى والجرحى
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الجيش يتقدم للامام بتضحيات الشهداء ولا يمكن ان يتراجع شبر واحد فهو جيش وطنى يحافظ على سيادة ليبيا وسيفرض سيطرته على ما تبقى من مساحة قليلة من الارض رغم انف الخوان الاغبياء الذين اختاروا طريق الانتحار ومصيرهم محتوم كما حدث فى مصر ولم ينفعهم اردوغان وادلب كمان هلاك شبايهم وتشريد نساؤهم واطفالهم قضى الامر فاهلا بالمعارك والمتغطى باردوغان جبان وميبون كمان
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الهدنه مهزله ما كان للجيش الدخول اليها لولا أن الدول الداعمه له تدخلت بالضغط عليه من باب جرب حظك بالمفاوضات عسي ولعلي تنحل أزمة ليبيا سلميا والمجتمع الدولي يسعي للضغط علي عصابات طرابلس ومصراته لتسليم أسلحتها للجيش واليوم بعدما أتضح للكل أنه لا حل إلا الحل العسكري ستعود قوات الجيش لمحاربه ميلشيا الارهاب المسانده لحكومة الفرقاطه االحكومه الفروضه من الغرب الاستعماري الحكومه العميله للارهابي العالمي الرئيس التركي المدعو لبز طيز قرد وخان الذي سمونه العملاء في كل من طرابلس ومصراته رجب طيب اردوغان
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