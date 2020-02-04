الجروشي: لقاء جنيف محفوف بالكوارث والمخاطر الأمنية

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قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المُنعقد في طبرق، طارق الجروشي، إن مسار جنيف سيكون محفوفًا بالكوارث والمخاطر الأمنية، موضحًا أن موقف مجلس النواب سيكون ضعيفًا.

الجروشي أضاف، في بيان له، أنه من خلال إحاطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميد حومة، التي أدلى بها خلال جلسة اليوم، حول لقائه بالمبعوث الأممي في تونس، فإن آلية اتخاذ القرار في اللجان ستكون بالتوافق، وأنه في حال عدم التوافق سيتم اللجوء إلى التصويت، مُستدركًا “اللجنة المشكلة ستمثل جسم تأسيسي لسلطة مطلقة الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مُهمشًا بالكامل وبالتالي لن يكون لقواتنا المسلحة أي غطاء شرعي”.

وواصل أيضًا، أنه من خلال الإحاطة التي قدمها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحميد حومة، اتضح أن المبعوث الأممي سيتواصل مع كافة النواب سواء من أدى اليمين القانوني أم لا أو أسقطت عضويته أم لا .

وفي ختام حديثه، طالب الجروشي أن يضع مجلس النواب آلية وشروطًا يُدار بها الحوار في جنيف، لافتًا إلى أنه يجب انتظار نتائج حوار “5+5” الأمني العسكري، مُشددًا على أن يكون مجلس النواب جهة التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف .

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن المجلس أقر في جلسة اليوم توجيه خطاب من رئاسته إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالشروط الواجب توفرها للمشاركة في حوار جنيف .

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