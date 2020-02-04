تركيا ترسل دفعات جديدة من المرتزقة إلى طرابلس

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن دفعات جديدة من المرتزقة المدعومين من تركيا وصلوا إلى طرابلس، حيث بلغت الأعداد الإجمالية إلى نحو 4700 مرتزق.

وأضاف المرصد في بيان تلقت “218” نسخة منه، أنه وثق مزيداً من القتلى بصفوف المرتزقة في معارك طرابلس، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 80 مقاتلا من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”.

وذكر المرصد في بيانه أنه رصد، في إطار متابعته لعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا، ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى نحو 1800 مجند.

ولفت المرصد إلى أن أعداد المتطوعين تخطت الرقم المطلوب من قبل تركيا وهو 6000 شخص، إلا أن عمليات التجنيد مستمرة سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات” ومنطقة شمال شرق سورية.

وأشار إلى أن المتطوعين من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند”، بالتزامن مع استمرار الاستياء الشعبي الكبير من عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا في الوقت الذي يجب أن يبقوا للوقوف في وجه قوات النظام التي تشن عمليات عسكرية بدعم روسي في حلب وإدلب.

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