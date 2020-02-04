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حوارات جنيف.. “شروط” تسبق طاولة الحوار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم رئيس المجلس النواب فتحي المريمي، تمسك المجلس بشروطه للمشاركة في حوارات جنيف، مشيراً إلى حرص “النواب” على إنجاح أي حوار قد يُخرِج ليبيا من أزمتها وخاصة خلال المرحلة المقبلة.

وشدد المريمي، لبرنامج “LIVE” بقناة “218”، الثلاثاء، على أهمية إنهاء الحرب ضد الإرهاب وعدم السماح لبعض الأطراف باستخدام الإرهابيين في حرب تؤذي الليبيين.

وحول آلية اختيار ممثلي مجلس النواب في حوارات جنيف، أشار المريمي إلى أن المجلس سيعتمد على التوزيع الجغرافي، وسيتم اختيار النواب بناء على توافق بين أعضائه، مؤكداً أن المجلس بإعلانه شروط المشاركة لا ينوي عرقلة أي جهود لإنهاء الأزمة وإنما إصرارا من الأعضاء على اتباع الإجراءات المناسبة للمشاركة في الحوار بجدية.

موقف “الأعلى للدولة”

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي استعداد المجلس للحوار والوصول إلى حل للأزمة في ليبيا بعد انتهاء المسارين الأمني والعسكري من حوارات جنيف.

وأضاف حويلي، لبرنامج “LIVE”، أن مجلس النواب قد يعرقل الطريق للوصول إلى حل في حوارات جنيف بإعلانه شروطا للمشاركة، مناشداً النواب بالمشاركة في الحوار والاعتماد على وطنيتهم وبذل جهد للوصول إلى توافق بين الجميع.

وأشار حويلي إلى أن شروط المجلس بشأن المشاركة هي وقف إطلاق النار وعودة قوات الجيش من حيث أتت واصفاً إياها بـ”القوات المعتدية”، متهما مجلس النواب بعزل نفسه عن المرحلة السياسية الحالية وامتنع عن مراقبة عمل حكومة الوفاق، مؤكداً عدم وجود اختلاف حول شرعية مجلس النواب وكونه السلطة التشريعية في البلاد بناء على اتفاق الصخيرات.

ووصف حويلي، المبعوث الأممي غسان سلامة، بأنه “أسوأ مبعوث أممي كلف بالملف الليبي”، بسبب تهميشه للخبراء الليبيين وعدم الاستماع لأي مبادرات ليبية وطنية منهم خاصة خبراء التخطيط والحكماء والأعيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الخوان عايشين فى اوهام وليصلح معهم سوى الحل العسكرى فالجيش الوطنى ومجلس النواب هو من يفرض شروطه ومن لا يعجبه يشرب من البحر وليس امام المليشيات الا الاستلام او الانتحار فوقف اطلاق النار كان اخر فرصة للحياة واى معركة محسومة للجيش الوطنى وما يملكه من قوات جوية وبحرية وبرية ساحقة بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء بينما المليشيات مكشوفة جويا وهزيمتهم ستكون مؤكدة

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  • الطاقية هاذي – هذه الطاقية يلبسوا فيها اليهود الي بايعين بلادهم للفرنسيس والأيرلنديين – هي والطاقية الحمراء –
    ماتمشيش مع ليبي مسلم مجاهد يحب الخير لبلاده –

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