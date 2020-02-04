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استعدادات لافتتاح أكبر أسواق مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد مدينة بنغازي استعدادات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح أكبر سوق ومدينة ألعاب على مستوى المدينة.

وتم اختيار اسم “مول أوف بنغازي” للسوق الكبير الذي ستشهد المدينة مراسم افتتاحه في الفترة القريبة المقبلة.

ويُعد المول الجديد ذو طابع فريد من نوعه ويضم عددا كبيرا من المحال التجارية لبيع الماركات العالمية للملابس والمطاعم ومواد الزينة والتجميل وفرعا لسوق كارفور ذائع الصيت.

ويأتي تدشين هذا السوق الكبير في مدينة بنغازي بتعاون عدد من رجال الأعمال وكبار التجار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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