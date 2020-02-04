سيالة وبوتشينو يبحثان مبادرات إصلاح مجلس الأمن

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيف بوتشينو, بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية, ومسؤول ملف إيطاليا بالوزارة .

وشدد سيالة خلال الاجتماع أمس الإثنين, على موقف ليبيا الثابت من قضية إصلاح مجلس الأمن, ضمن مبادرة الاتحاد الأفريقي, المبنية على “اتفاق ايزوليني” و”إعلان سرت”, والذي يقضي بضرورة إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن, ليكون أكثر عدلاً, ومنح مقعدين دائمين للقارة الأفريقية, وفقا للوزارة.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين, وسبل تطويرها.

من جهته, استعرض السفير الإيطالي موقف بلاده من إصلاح مجلس الأمن, ضمن مبادرة “متحدون من أجل التوافق”, التي تضم عدداً من الدول من بينها أسبانيا وتركيا, وتدعو هذه المبادرة إلى زيادة أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.

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