طقس ليبيا: تحذيرات قوية من موجة برد وعودة الثلوج على هذه المناطق وتنبيه بحري هام

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا خلال الأيام القادمة أن تتأثر البلاد يومي الأربعاء والخميس بامتداد لمنخفض جوي مصحوب بكثلة هوائية باردة ويتوقع عودة الأجواء الشتوية بمناطق الشمال ، وتمتد يوم الخميس إلى مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب التقرير فتنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية يوم الأربعاء والخميس نتيجة اندفاع الهواء البارد نحو مناطق الشمال بحيث تتراوح سرعتها ما بين ( 40 – 60 ) كم/س ، تصل أحياناً إلى ( 70 ) على المناطق الساحلية ، كما تنشط على مناطق الوسط يوم الأربعاء والخميس بحيث تتراوح ما بين ( 30 – 40 ) ، ويمتد النشاط يوم الخميس إلى مناطق الجنوب الغربي.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب يوم الأربعاء على أغلب مناطق الشمال مصحوبة بزخات أمطار ضعيفة ومتفرقة على المناطق الساحلية ، بينما تكون خفيفة بالجبل الأخضر.

وتتحسن فرصة الأمطار يوم الخميس على المناطق الساحلية بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة ، وتشمل سهل الجفارة ومناطق وسط الجبل الغربي وشرقه وترهونة ومسلاته ، بينما تكون جيدة بالجبل الأخضر نتيجة السحب الرعدية.

عودة الثلوج

كما أنه من المتوقع هطول ثلج خفيف يوم الخميس في المناطق المرتفعة بالجبل الغربي والجبل الأخضر ، بينما نتوقع هطول حبات البرد الصغير ( التبروري ) ببعض مناطق الشمال.

طقس الجمعة

وتستقر الأجواء يوم الجمعة بمناطق غرب البلاد مع تحسن طفيف في درجات الحرارة ، بينما يبقى الطقس غير مستقر وبارد على المناطق الشرقية مع تراجع في سرعة الرياح.

تحذير بحري ( الأربعاء والخميس )

يتوقع خبراء الارصاد ريح قوي غربي إلى شرش تتراوح سرعته ما بين ( 50 – 80 ) كم/س يبدأ تأثيره صباح يوم الأربعاء على الساحل الغربي ويمتد مساءً إلى ساحل الخليج وبنغازي والجبل الأخضر وساحل البطنان ، ويستمر تأثيره ليوم الخميس.

والبحر يكون شديد الأضطراب على طول الساحل وارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 2 – 4 ) متر.

ونبه الخبراء الأخوة الصيادين بعدم ركوب البحر ، والله أعلم.

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