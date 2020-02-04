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رئيس شركة الحمراء لبرنامج «فلوسنا»: تعاقدنا مع محمود جبريل للحصول على استشارات فنية «بلا مقابل»

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال المدير العام لشركة الحمراء التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، عبدالحكيم بعيو، إن رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي السابق محمود جبريل، تعاقد مع الشركة لإعطاء «استشارات فنية»، لكنه شدد على أن هذا العمل كان بلا مقابل.

واعترف بعيو، خلال حوار مع برنامج «فلوسنا» على قناة WTV، بتوقيع عقد مع جبريل بمقابل مادي، لكنه قال إن الأخير لم يتحصل على أي مبلغ مقابل عمله، فيما اكتفى بطلب تسديد مقابل إقامته في إسبانيا وإنهاء إجراءاته هناك.

وتابع أن جبريل التقاه في إسبانيا خلال حضور حالة وفاة، وتم إتمام الاتفاق بينهما، مضيفا أن الاستشارات الفنية التي أعطاها جبريل تمثلت في كيفية الحصول على عدد من العطاءات للشركة وبعض الاستشارات الفنية، كما قدم أربعة تقارير للارتقاء بالشركة وما يتعلق بتقديم عرش لصندوق موازنة الأسعار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • احذروا هذا القزم الحقير الكلب الضال جبريل. انه اكبر شاهد زور و مفلس. يجب استبعاد هذا المسخ الحقير

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  • Avatar يقول قلتوا ديننا - عرفنا - كرامتنا - لكن برنامج يسمى فلوسنا - معناها فضايحكم - ليبيا التريس دفعوا عليها دمهم:

    او هذا اسم برنامج محترم …!!! وكان فلوسكم حرام في حرام وربا في ربا – هذا برنامج – مصري – لكي تعلموا ان مصر – ليست مصر حسني مبارك او مصر جمال عبد الناصر –
    مصر الان مع احترامي لفءة قليلة من الذين يقولون الصدق / اصبحتً مصر الشيشة و اليهود والرقصات مع حرق العود والبارات –

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