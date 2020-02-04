إيطاليا واليونان تتفاوضان على اتفاق عاجل لتحديد المناطق البحرية لهما

اجتمع وزيرا خارجية إيطاليا واليونان، الإثنين في روما، لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين ، بالإضافة إلى الأزمة الليبية والتطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط وقضايا الهجرة الطاقة.

حيث جدد الوزير الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره اليوناني نيكوياس دندياس، مجددًا على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن تعيين الجرف القاري غير مقبولة ، وأنها تنتهك الحقوق السيادية لبلدان ثالثة ، ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية للدول الثالثة (ديسمبر 2019).

واتفق الوزيران على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات العادلة ، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقًا لمبدأ علاقات حسن الجوار. وفي هذا الصدد ، وأبدى الوزيران رغبتهما في تجديد المفاوضات بشأن اتفاق ثنائي يهدف إلى تحديد المناطق البحرية لكل منهما على وجه السرعة، وفقاً لوزارة الخارجية الإيطالية من خلال موقعها الرسمي.

وفيما يتعلق بآخر التطورات في شرق البحر المتوسط والقضايا المتعلقة بالطاقة ، وأكد الوزيران على المبدأ المتمثل في أنه من خلال التعاون الحقيقي والمخلص فقط ، ستكون الموارد الطبيعية في البحر المتوسط مفيدة لجميع الشعوب التي تعيش في المنطقة.

كما أكد الوزيران من جديد التزامهما بالتطوير الكامل لإمكانيات الطاقة في شرق البحر المتوسط ، من أجل تعزيز التعاون بنشاط على المستوى الإقليمي ، وكذلك بصفتهما من الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط وكذلك أجزاء من الممر. الغاز الجنوبي. في هذا السيناريو الأوسع ، أكد البلدان من جديد اعترافهما بخط أنابيب EastMed كمشروع ذي مصلحة مشتركة (PCI) على المستوى الأوسع للاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالهجرة ، اتفق الوزيران على أن الأشهر المقبلة ستكون ضرورية لإعادة إطلاق المفاوضات لإصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي ، الذي ينبغي أن يكون الهدف منه هو التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن الحلول العادلة والهيكلية ، مناسبة لمنع التدفقات التي قد تنجم عن عدم استقرار المناطق القريبة من الاتحاد وإدارة هذه التدفقات.