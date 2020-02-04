“وال” تُجري حوار مع رئيس منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم

بنغازي 04 فبراير 2020 (وال)- منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم، تُعتبر من أهم المنظمات التعليمية التي تنظم دورات تعليمية للموظفين، وكذلك تمنحهم درجة ماجستير مصغر، ودكتوراه معتمدة من الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية، ومن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة، وإدارة العمل والتأهيل والدراسات والأبحاث.

لتعرف أكثر عن منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم والتي تتخذ من بلدية بنغازي مقرًا لها، التقت وكالة الأنباء الليبية رئيس المنظمة الدكتور عمر الطلحي وأجرت معه الحوار التالي.

“وال” : الدكتور عمر الطلحي عرفنا عن نفسك ؟

“ج” : الدكتور عمر الطلحي رئيس منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم، ورائد التنمية البشرية في ليبيا المتخصصة في برامج التنمية البشرية والمجتمعية والإدارة الإستراتيجية، وإدارة البحوث الشاملة وسلوك المؤسسات المتعلمة واقتصاديات المجتمعات.

“وال” : ما هي منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم ؟

“ج” : هذه المنظمة تأسست في عام 2016 م، وهي منظمة معتمدة، بها العديد من البرامج تبدأ من أسبوع وتنتهي في سنة وسنة ونصف، كل حسب تخصصه ومعرفته, والمنظمة بها برامج متميزة، كما إنها حذوت حذو المؤسسات العالمية فهي رائدة في مجال التدريب.

“وال” : ما هي أهداف المنظمة ؟

“ج” : تهدف المنظمة إلى بناء المؤسسة، وتنمية بشرية ومجتمعية بمجتمع الليبي، كما أن شعارنا تعلم كيف تتعلم وأدواتنا العمل بالعمل.

“وال” : ما هي البرامج التي تم تنفيذها ؟

“ج” : تم تنفيذ العديد من البرامج في الإدارة والتنمية البشرية والاجتماعية، تم تنفيذ هذه البرامج في عدة مدن هي : أجدابيا – بنغازي – شحات – الفايدية – الأبراق – القبة – درنة – أمساعد، كما كان الحضور في مجمل الدورات التدريبية من بداية تأسيسها إلى نهاية عام 2019 م، وتُعد 10 آلاف متدربًا ومتدربة من جميع القطاعات العامة والخاصة العاملة بليبيا.

“وال” : ما هي نوعية الشراكات التي عقدت مع القطاعات؟

“ج” : لدينا العديد من الشراكات محلية من بينها مع هيأة الإعلام والثقافة والمجتمع المدني، ووزارة الصحة، ومركز البحوث الاجتماعية، ومصلحة المطارات، وهيأة التعليم التقني، والمركز النوعي للتدريب، وغرفة التجارة بنغازي، إلى جانب العديد من الجهات العامة الأخرى، والمراكز البحثية.

“وال” : هل تُوجد لديكم شراكات عالمية ؟

“ج” : لدينا شراكات عالمية مع مؤسسة العراقة للتدريب سكاي ليز، والعديد من الجامعات الحكومية، ومؤسسات الجودة المصرية، كما لدينا شراكات كبيرة مع كولج اكسقورد هوم “مؤسسة تونسية متميزة وعريقة”، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات التونسية التي تحتل صدارة التدريب في تونس.

“وال” : ما هي الخطة المتبعة لديكم من خلال البرامج؟

“ج”: هناك خطة الدولية لريادة التدريب، وهي مزاولة التدريب، وخطة التدريب، والمدرب خلق بيئة تدريبية، وتبسيط وجودة إجراءات العمل، إلى جانب بيت الخبرة، ودعم مؤسسات التدريب، وأيضًا السلوك، ومن خلال اكتساب السلوك الفردي والجماعي والمؤسسي، وتطور، ويكون من خلال التطوير التنظيمي، والفكر من خلال إنتاج الأفكار الإدارية والإرشاد، في توجيه السلوك، وتنمية البرامج، وخلق الميزة التنافسية، وتلبية العمل الإداري، وخلق إنفاق وأفق إدارية، إلى أن نصل إلى الإبداع والابتكار.

“وال” : كلمة نختم بها الحوار ؟

“ج” : شكرًا لوكالة الأنباء الليبية لمنحها الفرصة، ونتمنى من الله التوفيق، وتقديم الأفضل لكافة المتدربين معنا، من خلال منظمة المعرفة للثقافة والتعليم والتعلم. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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