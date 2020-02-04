مقتل شخص وإصابة 5 إثر سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة طريق الشوك

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، عن مقتل المواطن رضاء محمود عطية، وإصابة خمسة آخرين بعد استهدافهم «بقذيفة عشوائية» في منطقة طريق الشوك امام مصحة الرويال.

وبحسب بيان للجهاز اليوم، فقد قام فريق الإسعاف والطوارئ بالمستشفى الميداني «الشهيد سالم أنفيص» أو صلاح الدين التابع لمركز الطب الميداني والدعم ليلة الثلاثاء، بإسعاف خمسة مواطنين أصيبوا بجروح خطيرة هم سراج محمود عطية، ورواد محمود عطية، وعبدالرحيم عبدالله، وعبدالمحسن فوزي حميدة، وصلاح أبوبكر المزروعي.

وأوضح البيان أن القذيفة تسببت في عدة أضرار مادية، وتم نقل الحالات الى مستشفى طرابلس الطبي لاستكمال علاجهم.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط»، التأكد من صحة الأنباء من مصدر مستقل..

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