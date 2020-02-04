وكالة : الرئاسي أوقف مرتبات عناصر حرس المنشآت النفطية في الشرق والجنوب

ليبيا – أوقفت حكومة الوفاق في طرابلس صرف رواتب العاملين في حرس المنشآت النفطية لحين إعادة فتح الموانئ والحقول في شرق وجنوب البلاد.

وبحسب وكالة سبوتنيك فإن مصدراً مطلعاً أكد لها ، أن “وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس ترفض صرف المرتبات للمنتسبين بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والجنوبية على كل الموانئ والحقول المغلقة”.

جدير بالذكر أن عددًا من القبائل في مناطق حوض النفط والغاز قد أجبرت العاملين على إيقاف الضخ إلى حين إيجاد حل للأزمة الليبية التي تستحوذ فيها حكومة الوفاق والمصرف المركزي على الثروات في ظل تفشي الفساد الذي وصفه المبعوث غسان سلامة قبل الحرب في طرابلس بأنه ينهش الدولة .