بوالخطابية يكلف جهاز الدعم المركزي بحماية وتأمين كليات جامعة طبرق

كلّف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، صباح الثلاثاء، جهاز الدعم المركزي بحماية وتأمين كليات جامعة طبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن رئيس المجلس عقد اجتماعا مع مدير جهاز الدعم المركزي بطبرق عقيد فتحي عقيلة، ورئيس الجامعة الدكتور حسن علي، على خلفية تقديم شكاوى من الجامعة بعدم وجود أمن على الكليات ما أربك سير العملية التعليمية.

وأضاف المكتب أنه تم تكليف قوة من جهاز الدعم المركزي بطبرق، تكون مهمتها تأمين الكليات والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الجامعي.

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