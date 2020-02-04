المؤسسة الوطنية للنفط: الخسائر تقارب المليار دولار

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن أن الخسائر نتيجة إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا، قد بلغت 931.775.672 مليون دولار.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن إنتاج النفط الخام في البلاد قد تراجع إلى 187.337 ألف برميل يوميا.

وتابعت في البيان: “نلاحظ وجود نقص حاد في الوقود في محطات التخزين في طرابلس، والمناطق المحيطة بها، وأيضا في المناطق الجنوبية. أما في المنطقة الوسطى، فلا يزال الوقود متوفرا بكميات كافية”.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى فتح المنشآت النفطية، منبهة إلى أن احتياطي وقود الديزل في بعض المناطق لم يعد يكفي إلا لعدة أيام، وفق البيان.