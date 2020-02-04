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المؤسسة الوطنية للنفط: الخسائر تقارب المليار دولار

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت المؤسسة الوطنية الليبية، الثلاثاء، عن أن الخسائر نتيجة إغلاق المنشآت النفطية في ليبيا، قد بلغت 931.775.672 مليون دولار.

وأضافت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن إنتاج النفط الخام في البلاد قد تراجع إلى 187.337  ألف برميل يوميا.

وتابعت في البيان: “نلاحظ وجود نقص حاد في الوقود في محطات التخزين في طرابلس، والمناطق المحيطة بها، وأيضا في المناطق الجنوبية. أما في المنطقة الوسطى، فلا يزال الوقود متوفرا بكميات كافية”.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها إلى فتح المنشآت النفطية، منبهة إلى أن احتياطي وقود الديزل في بعض المناطق لم يعد يكفي إلا لعدة أيام، وفق البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • نكشف تبدأ سايبة – والضباع عليها – تكون الخساءر في الأوراق حتى البليار دولار –
    لمن كيف تبدأ في تريس ليبيين ووطنيين – وتكون المؤسسة النفطية الليبية خاضعة لإدارة الرقابة الاذارية الليبية – وتكون الموانيء الليبية فيها حراسة أمنية بتوثيق الأوراق والتصريحات سواء بالتصدير او غيره –
    بعدين يصير في كل شيء متوفر وكل شيء رخيص –
    لان دور المؤسسة قبل ما تتكلم على الخساءر – تنظيم الادارة في المؤسسة – وتفعيل نظام العزل والتوظيف –
    والشعب الليبي مش عابئ على مصطفى صنع الله باش يقعد طول عمره مقعمز عالنفط الليبي – في ماشاء الله ناس حاملة القران وليبيين وعندها خبرات وشهادات وتتكلم لغات – وقلبهم على بلادهم قبل جيبهم . والموضوع مش لازم حتى يعرض عالاعلام لو كُنتُم نظاف وصادقين – لكن الأيام القادمة بعًون الله حيكون في مخاسبةً شديدة للسنوات الماضية – وتخطيط لإدارة حقيقية تفهم معاني التحرك الدولي والاطماع الخارجية والاذناب الي يسهلوا في تهريب النفط وسرقة العاءدات – ومحاولة تخريب الموسساتً الوطنية – او تمليكها لأنفسهم –
    سواء شركات طيران مدني او شركات نفطية او غيره –

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