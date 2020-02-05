بالصور.. ندوة عن سرطان الدم بطبرق

نظمت مدرسة الأمل الثانوية بنات الثلاثاء، ندوة علمية عن مرض سرطان الدم وانتشاره في المدينة.

وقالت منى البرعصي إحدى منظمات الندوة، إلى «بوابة الوسط»، إن الندوة تطرقت لأعراض المرض والتشخيص وطرق الوقاية والعلاج من قبل استشاري أمراض الدم الدكتور زياد المصري والاستشاري سعد يونس دكتوراه في الجراحة العامة، وبمساعدة طالبات المرحلة الثالثة من القسم العلمي.

وأضافت البرعصي أن الأطباء قدموا لنا عرضًا مفصلًا للمرض ونسب وإحصائيات عن الأعوام الماضية، بالإضافة لبعض التوصيات المهمة التي من شأنها أن تحافظ على الصحة العامة، كما قدمت الندوة نصائح مهمة عن النظام الغذائي الصحيح الواجب اتباعه في حياتنا اليومية من قبل أخصائية التغذية رحمة بكار.

وحضر الندوة عدد من الضيوف من الهيئة العامة للبيئة والتعليم والمركز الطبي والهلال الأحمر.

ويتحد العالم بأجمعه في الرابع من فبراير في مكافحة وباء السرطان، إذ يتم السعي لإنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًا؛ من خلال زيادة وعي الأفراد والحكومات في جميع دول العالم بشأن السرطان، بالإضافة الى تصحيح المفاهيم الخاطئة والخرافات الشائعة حول المرض.

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