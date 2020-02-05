المركز الوطني وشركتي الاتصالات يناقشون الخطوات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

عقد المنسق الوطني للوائح الصحية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور عمر الأحمر اجتماعا بمندوبي شركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية بمقر المركز الوطني فرع قرجي.

وحضر الاجتماع المنسق الوطني لبرنامج الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الفقيه وعضو إدارة الرصد والتقصي الدكتور مالك بن عثمان ومدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة الدكتور أحمد القراري ومدير البرنامج الوطني للتطعيمات بالمركز الوطني بطرابلس الصادق بهيليل.

ويهدف الاجتماع المشترك بين المركز وشركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية، لمناقشة أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية الوقاية منه والخطوات الاحترازية الواجب اتخاذها حيال ذلك.

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