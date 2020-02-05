غرفة التجارة مصراتة: نيجيريا تعتزم تنظيم منتدى أفريكا للأعمال والاستثمار

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، عن اعتزام وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الفيدرالية في نيجيريا، تنظيم منتدى أفريكا للأعمال والاستثمار والمقرر عقده خلال الفترة من 23 – 27 من شهر مارس القادم، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وأشارت الغرفة أن المنتدى يأتي لتعزيز فرص الاستثمار العالمية وتنمية التجارة والاستثمار بين المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وطالبت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، التواصل مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا، عبر رقم الهاتف الذي نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك: 0925009464.

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