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غرفة التجارة مصراتة: نيجيريا تعتزم تنظيم منتدى أفريكا للأعمال والاستثمار

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، عن اعتزام وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الفيدرالية في نيجيريا، تنظيم منتدى أفريكا للأعمال والاستثمار والمقرر عقده خلال الفترة من 23 – 27 من شهر مارس القادم، بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وأشارت الغرفة أن المنتدى يأتي لتعزيز فرص الاستثمار العالمية وتنمية التجارة والاستثمار بين المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.

وطالبت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، التواصل مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ليبيا، عبر رقم الهاتف الذي نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك: 0925009464.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • -اولا – لا يوجد شيء اسمه الزراعة والاستثمار –
    توجد الأمانة الليبية العامة للشءون الزراعية والثروة الحيوانية والأعلاف – وهي موسسة وطنية تتبع موسسات الدولة الليبية – شاءنها شاءن -وزارة ادارة التعليم وًزارة ادارة الصحة وإدارة وزارة الصناعة والاقتصاد _ ووزارة الخارجية والامانة العامة للامن العام .
    ثانيا – تدخلات مصراتة في شءون الوزارات ومحاولة تحويل الانتاج الليبي او الطاقة الليبية الى دول أفريقية متحالفة مع العدو الصهيوني – سواء نيجيريا او السودان او قطر _
    امر مرفوض من قبل الرقابات الاداريةً – لانها محاولة تخصيص الاراضي الليبية لمستثمرين اجانب وانتهاك للأراضي الزراعية بطرب غير مباشرة _
    في حين ان الفلاح الليبي والانشطة الزراعية الليبية تحتاج لكوادر وطنية وقادرة وعمالة وطنية لتحريك العمل التنفيذي –
    ثالثا – الادارة الزراعية والصناعية تناست موضوع الخريجين والفلاحين الليبيين وكذلك الإليات اللازمة الصيانات الشهرية والتنمية الداخلية من توفير مضخات وغيره لتسهيل العمل على الفلاحين الليبيين وتغطية المحتوى الداخلي قبل التفكير في فتح اي استثمارات قد توءدي الى فقدان ملكية الاراضي الزراعية الليبية لدول اخرى معادية للشعب الليبي – كما حصل في بعض الدول العربية بسبب الطمع والاهمال للمواطن واحتياجاته – وأصبحوا كالعبيد يعملون في أراضيهم لصالح اقتصاد دول اخرى .

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