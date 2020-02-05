الكونغرس الأمريكي يوجه دعوة رسمية لرئيس الحكومة المؤقتة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، أن البرلمان الأمريكي وجّه دعوة رسمية لرئيس الحكومة عبد الله الثني، لزيارة واشنطن لبحث الملف الليبي.

وأكد العريبي في تصريحه لوكالة “سبوتنيك” الروسية، بقوله: أن “مجلس النواب الأمريكي وجه دعوة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية السيد عبد الله الثني، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية والاستماع لرؤية الحكومة الليبية لحل الأزمة الليبية”.

وتأتي دعوة الكونغرس الأمريكي، لرئيس الحكومة المؤقتة، بعد فترة طويلة، شهدت فيها الحكومة المعترف بها من قِبل السلطة التشريعية في ليبيا مجلس النواب، عزلة دولية بعد تشكيل حكومة الوفاق، التي أفرزها اتفاق الصخيرات.

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