«بلدي نالوت» يقترح تحويل مهبط المدينة إلى مطار مدني

اقترح المجلس البلدي نالوت تطوير المهبط الحالي في المدينة لاستخدامه كمطار مدني، وتنفيذ ذلك من خارج مخصصات الميزانية العامة وبشكل استثماري تحت إشراف مصلحة المطارات.

وتقدم عميد المجلس عبد الوهاب الحجام بالمقترح إلى رئيس مصلحة المطارات بوزارة المواصلات في حكومة الوفاق، محمد بيت المال، مرفقا بالمستندات التي تفيد التنازل عن ملكية الأرض المحيطة بالمهبط، وعدمم ممانعة استغلالها لإنشاء مطار مدني، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

واقترحت المصلحة تسجيل الأرض لدى مصلحة أملاك الدولة، على أن تتولى البلدية تكليف أحد الشركات المتخصصة لإعداد مخطط عام، ودراسة جدوى اقتصادية لمشروع إنشاء مطار مدني بالمدينة، وستقدم المصلحة الدعم والمساندة الفنية اللازمة ووفق الإمكانات المتاحة.

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