مستودع رأس المنقار يستبدل خط التشغيل

أخبار ليبيا24

أنهى فريق عمل تغيير سكك ونواقل أسطوانات الغاز الجديدة في مستودع رأس المنقار عمليات إزالة الخط القديم وإجراء تركيبات السكك والسيور المعدنية الناقلة لإسطوانات الغاز الجديدة.

و أكد المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط للمناطق الوسطى والشرقية أن استبدال الخط جاءت بعد عمل متواصل طيلة سبعة أيام للحفاظ على سير العملية الإنتاجية دون توقف بقسم تشغيل الغاز حفاظاً على مسار الخطة التنفيذية.

وأوضح المكتب أنه تم استبدال خطي الدخول والخروج لدوارة الغاز رقم (1) حيث تظافرت جهود وحدة صيانة معدات الغاز ووحدة اللحام مع قسم الخدمات بموقع مستودع رأس المنقار لضمان عدم توقف مخرجات أسطوانات الغاز اليومية والإيفاء بحاجة السوق المتنامية بكافة المناطق.

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