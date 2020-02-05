مؤسسة النفط تقدم معدات طبية إلى بلدية باطن الجبل

قدمت إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط معدات طبية لصالح بلدية باطن الجبل، بعد التنسيق مع المجلس البلدي بها.

وتأتي تلك المساعدات ضمن مبادرة الجار الطيب التي تتبناها المؤسسة، وتنفذ من خلالها مشاريع خدمية وتنموية في المناطق القريبة من عملياتها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وأعلنت الإدارة أنها ستباشر تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بحل مشكلة نقص المياه في باطن الجبل، التي تشمل بناء خزانات مياه جديدة وصيانة القديمة.

حضر مراسم التسليم أعضاء المجلس البلدي لباطن الجبل، أحمد زامونة، محمد أحبيكة، خالد أعظيم، ومندوبون عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، علي كريدان ومعاذ شيتاو.

وخلال الفترة الماضية منحت الإدارة سيارة إسعاف مجهزة بمعدات حديثة للعناية الفائقة لجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، في إطار سياسة الجار الطيب، كما قدمت عددا من المعدات الطبية إلى مراكز صحية ومستشفيات بحوض مرزق، تشمل المعدات سيارتي إسعاف سُلمتا إلى المركز الصحي «فنقل» والمركز الصحي مجدول، إلى جانب تركيب أجهزة تصوير أشعة «x-ray» بكل من مستشفى القطرون العام ومستشفى تساوه.

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