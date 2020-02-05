الظواهر السلبية يغلق قصاب أطوير في بنغازي

أخبار ليبيا24

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن عناصر الجهاز قاموا الثلاثاء بإغلاق قصاب “أطوير” في طريق المطار في بنغازي بسبب مخالفات عدة.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أن الإغلاق جاء بعد رصد عدد من المُخالفات يتصدرها سوء تخزين اللحوم الذي تسبب في تغير لونها وتعفنها مما أدى إلى أنبعاث روائح كريهة.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن من أسباب إغلاق القصاب لانعدام الشروط والمعايير الصحية الواجب توفرها لمزاولة العمل.

وذكر مكتب الإعلام في الجهاز أنه تبين بأن العاملين يزاولون أعمالهم بمعدات غير صحية ومتسخة ومتآكلة من الصدأ ناهيك عن عدم توفر الشهادات الصحية لدى بعضهم.

وأكد المكتب أنه تم إغلاق القصاب وضبط صاحبه والعاملين به وإحالتهم لجهات الإختصاص لمحاسبتهم بالقانون بعد ثبات عملهم الذي يعد متأجرة بصحة المواطن.

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