الحكومة الليبية تبحث آلية سد العجز الذي تسببت فيه طائرة الخطوط الليبية المختطفة في مصراتة

بنغازي-العنوان

بحثت الحكومة الليبية سير عمل الشركة الأفريقية القابضة للطيران، وذلك للوقوف على أبرز المشاكل التي تواجهها شركات الخطوط الجوية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الثلاثاء، بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية، كما ناقش الاجتماع أبرز المشاكل التي تواجه شركات الخطوط الجوية، والتي أثقلت كاهل المواطن.

كما بحث الاجتماع آليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة للقيام برحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة في شهر نوفمبر الماضي.