فيروس كورونا والعمالة الأجنبية.. محور اجتماع الليبي لمكافحة الأمراض

عقد المنسق الوطني للوائح الصحية بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض عمر الأحمر، أمس الثلاثاء اجتماع مع مندوبي شركتي ليبيانا وليبيا للاتصالات والتقنية بمقر المركز-فرع قرجي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز، أن الاجتماع يأتي في إطار تقديم المشورة الطبية والفنية في كيفية الوقاية من فيروس الكورونا الجديد والخطوات الاحترازية الواجب اتخاذها والمراقبة الصحية بالتنسيق مع المركز الوطني حيال ذلك، للجهات التي لديها عماله أجنبية من جمهورية الصين أو الدول التي انتشر إليها المرض وفي حركة سفر ذهابا وإيابا.