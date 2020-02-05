الجروشي: مسار جنيف سيكون محفوفا بالكوارث والمخاطر الأمنية

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي بأن مسار جنيف سيكون محفوفا بالكوارث والمخاطر الأمنية.

الجروشي وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب أشار إلى أن موقف البرلمان سيكون ضعيفا فمن خلال إحاطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة التي ادلي بها خلال جلسة أمس الثلاثاء حول لقائه بالمبعوث الاممي في تونس فأن آلية اتخاذ القرار في اللجان ستكون بالتوافق وفي حال عدم التوافق سيتم اللجوء الى التصويت.

وأضاف بأن اللجنة المشكلة ستمثل جسم تأسيسي لسلطة مطلقة الأمر الذي سيجعل مجلس النواب مهمشا بالكامل وبالتالي لن يكون للقوات المسلحة أي غطاء شرعي .

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بأنه من خلال الإحاطة التي قدمها النائب حومة اتضح أن المبعوث الأممي سيتواصل مع كافة النواب سواء من أدى اليمين القانوني ام لا او اسقطت عضويته أم لا .

الجروشي طالب بأن يضع مجلس النواب آلية وشروطا يدار بها الحوار في جنيف،لافتا إلى انه يجب انتظار نتائج حوار 5+5 الأمني العسكري ،مشدداً في الوقت ذاته على أن يكون مجلس النواب جهة التصديق على ما يسفر من نتائج حوار جنيف .

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