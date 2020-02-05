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مقتل ثلاثة عناصر من قوات مليشيات مصراتة في غارة جوية لسلاح الجو الليبي

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

 أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن عدد ثلاثة عناصر تابعين لقوات مصراتة ضمن قوات حكومة الوفاق قتلوا الإثنين خلال غارة جوية من قبل طائرات سلاح الجو الليبي.

وأوضح المصدر أن أحمد مصطفى العصاوي ،مواليد 1998، و علي أحمد يوسف مليطان ،مواليد 1995، و علي إبراهيم الزقل مواليد 1993، قتلوا نتيجة لضربات جوية استباقية  نفذت من قبل سلاح الجو، مؤكدًا أنهم  من سكان مصراتة.

وأشار المصدر إلى أن الغارة الجوية استهدفت القوات المعادية التي حاولت التقدم والالتفاف على الوحدات العسكرية في محور أبوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وكانت مقاتلات السلاح الجوي التابعة للقوات المسلحة الليبية، استهدفت الثلاثاء، آليات عسكرية تابعة لقوات مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم.

وقالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إن مقاتلات السلاح الجوي تستهدف آليات عسكرية تابعة لمليشيات مصراتة في منطقة البغلة والواقعة جنوب منطقة زمزم، وتحديداً في الطريق الرابط بين منطقة زمزم والجفرة .

وتأتي هذه الخروقات للهدنة من قبل قوات مدينة مصراتة في أعقاب الجهود الدولية والمحلية لفرض وقف إطلاق النار في البلاد بشكل دائم والوصول إلى حلول للأزمة الليبية.

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  • ربع دستة اشرار من كلاب النار ربنا يلعنهم وبدخلهم الدرك الاسفل من النار مع حسن البنا وشارون وسيد قطب ومحمد مرسى وموشى ديان وموسلينى

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  • حكى لى احد الزملاء بطرابلس ان ايام الاحتلال الايطالى توفى احد ضباط الطليان فطلب ضباط طليان من احد المشايخ ان يقرأ عليه قرآن فقرأ الشيخ قوله تعالى : خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِى سِلْسِلَة ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيمِ (33)وَلاَ يُحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَـهُنَا حَمِيمٌ(35) وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِين (36) لاَّ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الْخَـطِئُونَ(37)﴾
    فقال الضابط الطليانى للشيخ بارك الله فيك !!!

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  • قريبا نسمه بالحنزير بادي تم تجييفه. زيدوا يا مصاريت في حفر قبور لفروخكم. الجيش العربي الليبي باذن الله سيدخل طرابلس و يحرر ليبيا من الارهاب و الاخوان و جايكم الدور يا فية اليهود

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