بنغازي تشهد حفل إشهار المنظمة الليبية للتنمية السياسية

بنغازي-العنوان

شهدت قاعة الجامعة الليبية الدولية بمدينة بنغازي، يوم السبت الماضي، حفل إشهار المنظمة الليبية للتنمية السياسية.

وحضر حفل الإشهار مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، وعضو مجلس النواب انتصار شنيب وعدد من النخب السياسية.

يشار إلى أن المنظمة الليبية للتنمية السياسية هي منظمة غير حكومة مسجلة ضمن مؤسسات المجتمع المدني وهي منظمة توعوية ثقافية تنموية تسعى لنشر ثقافة الحوار وتصحيح الأفكار السياسية المغلوطة والتنشئة السياسية وحقوق المواطنة.

كما تسعى المنظمة إلى ترسيخ شعور الانتماء لدى المواطن من خلال ممارسة حقه الانتخابي واتخاذ قراره في المشاركة السياسية.

وتطرح المنظمة حلولا للقضايا الوطنية من خلال نخبة من الأكاديميين المتخصصين وتقديمها لمراكز القرار في الدولة، كما ستدعم المنظمة استقرار المؤسسات في البلاد والاستقرار السياسي والأمني.

كما تسعى المنظمة إلى عقد شراكة مع مراكز الأبحاث والمعرفة من أجل تقديم رؤى وتوصيات في كل ما يستجد على الساحة المحلية من قضايا.

وأنشئت المنظمة بمجموعة من الشباب الحالمين بوطن يسوده الأمن والسلام وتغيير العديد من المفاهيم والأفكار التي تسببت في تمزق الوطن والانحراف السياسي والفوضى من خلال نشر المعرفة والوعي السياسي لدى عامة الناس.