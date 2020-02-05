السُني يبحث تعزيز التعاون الليبي مع الصليب الأحمر

التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السُني، أمس الثلاثاء، مع مدير عام العمليات باللجنة الدولية للصليب الأحمر دومنيك ستيلهارت.

وتم خلال الاجتماع-الذي عقد بمقر البعثة الليبية بنيويورك-مناقشة أوجه التعاون بين ليبيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث عبر ستيلهارت عن قلق المنظمة من الأوضاع الإنسانية الراهنة التي تشهدها بعض المناطق في ليبيا خاصة مع الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، معربا عن رغبة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير لزيارة ليبيا خلال الفترة القريبة المقبلة، والتعاون مع الحكومات الليبية في شتى المجالات التي تختص بها اللجنة.

من جانبه أوضح السُني، تداعيات الوضع الإنساني والانتهاكات التي تستهدف المدنيين والأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية، مشدداً على أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به اللجنة في مجال العمل الإنساني داخل ليبيا خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.