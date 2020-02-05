الملف الليبي على أجندة القمة الإفريقية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة الأفريقية الـ 33، التي تعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا”.

وأكد مسؤول شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية، جيسلا شاول، في تصريحات صحافية، أن القمة ستشهد مشاركة رؤساء 31 دولة و4 رؤساء وزراء، ووزراء خارجية من 7 دول، و3 نواب رؤساء، وسيدات أول من 14 دولة، لافتا إلى أنه ومن المتوقع أن ينطلق الاجتماع الـ 36 للمجلس التنفيذي الخميس والجمعة المقبلين.

هذا ويعد ملف السلم والأمن ومكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية في القارة الإفريقية أولوية على أجندة القمة الأفريقية الـ 33، فيما يفرض الملف الليبي نفسه على القمة الإفريقية بقوة حيث سيتطرق الرؤساء إلى مناقشة ملف الأزمة الليبية وتأثير ذلك على دول الجوار.