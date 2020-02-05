إيطاليا واليونان تجددان رفضهما للاتفاقية البحرية بين السراج وتركيا

جددت إيطاليا واليونان خلال لقاء لوزيري الخارجية لويجي دي مايو ونيكوس دندياس، رفضهما لمذكرة التفاهم بين السراج وتركيا بشأن ترسيم حدود الجرف القاري بين أنقرة وطرابلس.

وشدد البيان الإيطالي اليوناني بحسب وكالة آكي على رفضهما للاتفاقية التي تعد انتهاكا للحقوق السيادية لبلدان ثالثة وخرقا لقانون البحار.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا على ضرورة ترسيم حدود المناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري من خلال الحوار والمفاوضات الصادقة، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا