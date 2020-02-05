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الثني يبحث سبل سد العجز الناتج عن احتجاز طائرة الخطوط الليبية المخصصة لمطار بنينا في مصراتة

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد رئيس  الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء في مدينة بنغازي اجتماعاً لبحث سير عمل شركة الأفريقية القابضة للطيران مع رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الهمالي.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أبرز المشاكل التي التي تواجه شركات الخطوط الجوية والتي أثقلت كاهل المواطن.

وتطرق المجتمعون إلى كيفية تشكيل مجلس إدارة للخطوط الجوية الليبية وآليات سد العجز الذي تسبب فيه اختطاف الطائرة المخصصة للقيام برحلات مطار بنينا بعد هبوطها للصيانة في مطار مصراتة قبل فترة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • أوضح عبد الله الثني وجود رساءل مزورة تحمل اسمه – ومواثيق تحمل ختم البرلمان ام يقم باتخاذ أي إجراءات منها – واوضحت الرقابة الاداريةً بوجود رساءل موجهة لبعض الخارجيات تحمل أهداف ليست في الصالح الاقتصادي العام الليبي – ومن المرجح بمحاولة البرلمان اختلاس امًوال من البنوك وتوريط المدعو عبد الله الثني وتحميله المسؤلية عن اي عجز مالي – دون اي مراجعات . قانونية .

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