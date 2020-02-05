هولندا: نؤيد جهود اللجنة العسكرية للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا

أعلن سفير هولندا لدى ليبيا لارس تومرز، تأييد السفارة جهود اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في ليبيا.

وقال تومرز: «نؤيد تماما جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فيما يتعلق باللجنة العسكرية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار»، حسب تغريدة على حساب السفير بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

كما شارك رابطا لنص كلمة المبعوث الأممي غسان سلامة في مؤتمر صحفي أمس بجنيف، تناول خلالها أعمال اللجنة.

اقرأ أيضا: نص تصريحات سلامة عن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف

وخلال المؤتمر، أكد سلامة أن طرفي الحوار في اللجنة عبرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ولذلك فإن المبدأ نفسه تم اعتماده منذ الجلسة الأولى، على أن تعتمد شروط الاتفاق اليوم وغدا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا