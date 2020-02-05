وزير الخارجية الجزائري يصل بنغازي

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج في استقبال بوقادوم، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بـ«خارجية الموقتة».
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وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الأربعاء، مدينة بنغازي.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الموقتة عبد الهادي الحويج في استقبال بوقادوم، حسب بيان إدارة الإعلام الخارجي بـ«خارجية الموقتة».
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يا شيبة النحس يا قوبو يا سحاله يا عايد يا حقير. افهم معني هذه الزيارة يا غبي. يعني ياقعادك تهروك يا مضحكه. عقاب عمرك و نهاية أيامك كلها عار و خزي و ذل. لعنك الله. غير زيد تبع الذيوث الجبان السراج
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